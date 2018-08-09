乖孫為文盲奶奶塗鴉20年 「畫」出專屬電話簿

佩羅德為了幫助不識字的奶奶打電話，在電話簿上塗鴉，方便讓她知道號碼的主人是誰。（圖擷取自Graciela Palomares推特）

2018-08-09 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙一名老奶奶恩卡娜（Encarna Alés）從小為了維持家裡生計，因而放棄學業，導致74歲的她並不識字，連平時想打電話給親朋好友聊天，卻也認不得電話簿上的姓名。他的孫子佩德羅（Pedro Ortega）為了幫助奶奶，特地在電話簿上塗鴉，讓奶奶一看就知道哪個號碼是她的朋友。

根據外媒報導，恩卡娜自小就相當努力，為了讓家人免於餓肚子，在8歲時就已經被迫離開學校，開始在一間麵包店工作。然而辛苦大半輩子的她，現在平時的興趣就是希望能打電話和好朋友聊聊天，可惜卻因為不識字而感到相當苦惱。

知道文字對奶奶生活上造成的困擾，佩德羅從11歲起就透過畫畫來幫助恩卡娜，「有一次我替奶奶寫下她朋友的電話號碼，但我發現這沒有用，因為奶奶並不識字。」

後來佩德羅就突發奇想，他發現他可以利用不同的塗鴉，例如小狗和花朵，讓奶奶連結到號碼的主人，或是「十字」的符號，代表的則是當地的醫療機構。佩德羅說：「這是我們一起想出來的方法，我們已經這樣做20年了。」