上班遲到、打遊戲卻年薪13億 公司：怕他被挖角！

2018-08-09 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕騰訊在中國人民生活中佔有重要地位，是中國極具代表性的IT企業，旗下有「QQ」、「微信」、「王者榮耀」等等通訊或是遊戲app，幾乎每個中國人的手機都有幾個騰訊的軟體。尤其社群通信APP微信舉足輕重，中國人無論食衣住行幾乎都可透過微信支付搞定一切，外國媒體也曾為此專題報導，甚至為了微信包山包海的功能瞠目結舌，打造這款app的張小龍被戲稱是全騰訊最「囂張」的員工。

據中國《雪花新聞》報導，如果沒有張小龍，也不會有微信。張小龍被譽為「微信之父」，年薪高達2.9億人民幣（約13億新台幣），一些曾經名不見經傳的產品，經由他手就能在短短時間內獲市場上好評；2010年張小龍開始負責微信app，此後微信稱霸中國，成為不可或缺的通訊軟體，張小龍在騰訊公司內的地位可想而知。

據悉，張小龍十分喜歡玩遊戲，即使上班時間還是沉迷在遊戲裡，但就連騰訊董事長兼執行長馬化騰也不會多說什麼，因為張小龍許多工作的靈感都是透過遊戲得到，而且就算玩遊戲，也不會耽誤到工作排程或工作效率。

張小龍不像其他公司高層花很多時間在工作上，對他而言，睡覺最重要，張小龍常常因為睡覺而遲到，但他懂得合理分配時間，工作總能在時間內完成。

據了解，騰訊重要部門主管每週都要跟馬化騰開會，但是從微信部門到騰訊總部車程就要近2小時，張小龍每次都要提早準備，馬化騰也會直接準備專車接張小龍來開會，但有時張小龍會直接跟馬化騰說「起不了床」，不參加例會！

張小龍曾在2012年起連續3年分別獲得《華爾街日報》中國創新人物獎、中國十大科學新聞人物以及入圍2014中國網際網路年度人物。

雖然張小龍常被說是騰訊裡「最懶的高層」，但馬化騰曾笑笑地表示，不怕張小龍上班玩遊戲，也不怕上班遲到，最怕的就是張小龍被馬雲（阿里巴巴集團董事局主席）挖角，所以「隨他高興就好」。