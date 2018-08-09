紀政沒說謊！1960年代3屆奧運「TWN」選手國際爭光

前奧運國手紀政7月29日在台北市西門町指出，自己曾以台灣名義參加1960年、1964年、1968年3屆奧運，而後被人駁斥說謊，台灣事實查核中心對此證實，紀政確以台灣名義參賽。（圖擷取自台灣事實查核中心）

2018-08-09 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕前奧運國手紀政7月29日在台北市西門町指出，自己曾以台灣名義參加1960年、1964年、1968年3屆奧運，而後被人駁斥說謊，「台灣事實查核中心」證實，當年紀政確以台灣名義參賽，我國在奧運計分板上的名稱為「TWN」、非「TPE」。

台灣事實查核中心指出，1960年代的夏季奧運會共有3次，分別為1960年的羅馬奧運、1964年的東京奧運，以及1968年的墨西哥奧運，台灣在此3次奧運的參賽名稱分別為「Chinese Republic of Formosa」、「Taiwan」、「Taiwan」，由於「Formosa」意為葡萄牙語「美麗的島」，意指台灣，因此證實紀政沒有說謊。

台灣事實查核中心提到，前國手楊傳廣在1960年的羅馬奧運中，獲得十項全能銀牌，記分板上我國名稱為「TWN」；而紀政在1968年的墨西哥奧運中，獲得80公尺低欄比賽銅牌，記分板上顯示的國名也為「TWN」，加上當時入場照片佐證，我國在1960年代的3場奧運會中，確實以台灣名義出賽。

前奧運國手紀政7月29日在「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」晚會中指出，她1960年代3度參加夏季奧運都用台灣名稱出賽，為何台灣要用被人糟蹋的「中華台北」名稱，呼籲民眾支持東京奧運正名連署活動。

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