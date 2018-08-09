美《國防授權法》 川普預計下週簽署成法

川普預計下週簽署《2019財年國防授權法》。圖為簽署示意圖。（美聯社）

2018-08-09 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院當地時間1日通過《2019財年國防授權法》，待美國總統川普簽署便可成法，由於內容涉及多項台灣軍事議題，挑動兩岸敏感神經。外媒指出，川普將在下週訪問一處軍事基地時簽署國防授權法。

綜合外媒報導，白宮當地時間週二確認，應共和黨眾議員斯帝法尼克（Elise Stefanik）邀請，川普將在下週一訪問位於紐約的德拉姆堡（Fort Drum），該處為美陸軍第10山地師的駐紮基地，並在場簽署《2019財年國防授權法》。斯帝法尼克表示，「對於川普總統接受邀請，來到德拉姆堡與第10山地師的英勇軍人們會面，以及簽署具有歷史意義的國防授權法感到相當榮幸。」

美參院日前以87票贊成、10票反對表決通過兩院協商版的2019財年國防授權法案。其中第1257條為強化台灣軍力戰備。主要內容為防禦評估，國防部長經與適當的台灣對口諮商後，須對台灣軍力進行全面性評估，尤其是台灣的後備軍力。

中外交部發言人耿爽曾在例行記者會上表示，美方應摒棄冷戰思維及零和博弈的想法，呼籲美國不得放任有「涉華消極內容」的法案通過，以免造成中美關係在重要領域合作上的損害。