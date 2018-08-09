壓線避中國關稅失敗 美大豆貨輪卡在海上繞圈圈...

一艘滿載大豆的貨輪因闖關失敗，目前滯留於中國黃海。圖為示意圖。（彭博）

2018-08-09 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕為反擊美國加徵貨物關稅，中國對大豆等多項美國貨反徵報復關稅。先前有報導指出，一艘滿載大豆的貨輪，為趕在關稅開徵前一刻抵達港口，在海上加足馬力全速衝刺，無奈最終「惜敗」，且這一步之遙讓該艘貨輪進退兩難，在海上漫無目的繞圈漂流。

根據《衛報》報導，這艘名為Peak Pegasus的貨輪為摩根大通所有，載有農產貿易公司Louis Dreyfus價值2000萬美元的大豆，希望搶在關稅落地前一刻壓線進入中國大連港，引發當時中國媒體關注，但在闖關失敗的情況下，Peak Pegasus並非硬著頭皮在中國卸貨，也沒有折返，而是一直在周遭海域繞圈徘徊。

專家指出，由於貿易戰局勢詭譎多變，為避免踏出錯誤一步，Peak Pegasus的舉動以財務角度來看是有意義的，因為在中國卸貨要被徵收25%關稅，增加約600萬美元成本，也由於中國不再進口美國大豆，導致美市場價格下跌，運往其他國家只會壓低價格。

報導提到，總部位於阿姆斯特丹的Louis Dreyfus每天得支付12500美元的租金，目前在黃海沿岸「虛度光陰」，累積費用超過40萬美金。