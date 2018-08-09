自吞高額關稅？中國大豆需求太大 仍須從美國進口

《彭博》指出，因其他國家無法滿足中國大豆需求，中國遲早得回頭向美國進口大豆。（歐新社）

2018-08-09 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰持續進行中，由於中國是美國大豆最大買家，大豆一直被視為中國反擊美國加稅的必殺技之一。但有分析師指出，中國對大豆需求之龐大，其他國家沒辦法補上美國供貨的缺口，因此，即便在中國對美大豆加稅25%的情況下，中國還是得從美國進口大豆。

根據《彭博》報導，作為反擊，中國對美國大豆加徵25%關稅，藉此打擊美國大豆出口，中國則轉向巴西進口大豆，但中國對大豆的需求實在太大，即便是全球最大出口國的巴西，仍無法滿足中國的胃口。

報導指出，巴西的供給將在10月起緊縮，此時將是美國作物收成的時節，在沒有其他國家能夠提供中國足量大豆的情況下，中國若不回頭向美國進口，就只能面臨「斷糧」的命運。美國「Northstar Commodity」分析師表示，「我們將會開始看到美中更加頻繁的商業往來，雖然可能沒辦法讓彼此互相滿意，但有總勝於無。」

油籽分析機構Oil World在最新的刊物中表示，即便貿易戰給大豆帶來高額關稅，但在其餘國家大豆供給量無法符合中國市場需求的情況下，預測中國將在近期重新進口美國大豆。