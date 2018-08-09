找失蹤小孩卻驚見11名受虐童 嫌犯囚童竟為訓練校園槍手

39歲的嫌犯西拉傑囚禁11名孩童，為了訓練他們從事校園槍擊案。（法新社）

2018-08-09 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國警察在尋找1名失蹤4歲男孩時，意外在新墨西哥州一處臨時搭建的住所中發現11名遭監禁的兒童，他們營養不良、骨瘦如柴，當地檢方更指出，此案並非單純虐童案，而是嫌犯試圖將小孩訓練成校園槍擊案殺手。

綜合美國媒體報導，39歲的嫌犯西拉傑（Siraji Wahhaj）去年11月向妻子說，他們的兒子阿卜杜勒（Abdul Ghani Wahhaj）被魔鬼附身，要帶他去驅邪，隨後雙雙不知去向，擔憂的妻子連忙報警協尋這對父子，結果警員在找尋其蹤跡時，意外發現新墨西哥州一處偏遠地方，竟有11個1歲到15歲瘦骨嶙峋的兒童，他們的生活條件非常差，沒有食物、沒有水喝、沒有鞋子，當地警長稱，這是他執法30年以來所看過最悲慘的生活條件。

西拉傑和其姊夫莫頓（Lucas Morten）持槍控制此處，警方立即逮捕2名持槍男嫌及房內另外3名成年女性，檢方指控稱，西拉傑的極端穆斯林信仰會危及當地社群，並稱其正訓練孩童如何使用步槍，目的是在將來犯下校園槍擊案。

另1名被捕男姓嫌犯是他的姊夫摩登（Lucas Morten），2人都持有AR-15步槍及多把手槍。

承辦此案的新墨西哥州陶斯縣檢察官哈森（Timothy Hasson）已具狀要求法官駁回瓦哈傑的保釋申請，指稱他的極端穆斯林信仰會危及當地社群，並稱瓦哈傑訓練孩童如何使用步槍，目的是在將來犯下校園槍擊案。

不過警方並未在房內發現阿卜杜勒的蹤影，但在房屋周圍發現一具孩童遺骸，正在調查是否就是失蹤的阿卜杜勒。