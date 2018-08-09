屈服中國施壓 美3大航空：正在更改台灣名稱

聯合航空等3個美國航空公司，最終仍更改台灣名稱。（路透）

2018-08-09 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國民航局施壓外籍航空公司更改台灣名稱，日前指美國數家航空公司更改台灣名稱「不夠完整」，要求在昨天以前完成修改，美國航空、聯合航空、達美航空3家美國航空公司直到今早都還未更改，不過稍早3航空回應，稱正在處理修改台、港、澳稱呼的作業，以因應中國的要求。

針對中方打壓，美國務院發言人7日在電郵中重申，美方一直強烈反對中方對私營企業發送威脅訊息，立場沒有改變。並補充，美籍航空與美國政府持續溝通，但他不能回答個別航空有什麼樣的行動。

中國施壓要求外籍航空更改台灣名稱，原本期限在7月25日，但部分美國航空公司更改名稱為「台北」而非「中國台灣」，遭中國民航局點名「整改不完整」，放寬期限至昨天（8日），但美國航空在內3航空被中國《環球時報》點名沒更改。

根據《路透》報導，聯合航空發言人表示，已經開始更改系統，以符合中國要求，會遵守並尊重所有航班營運市場地區的相關規範和法律規定。聯航同時強調，在中國、香港、台灣的航班都正常營運。

美國航空發言人吉爾森（Shannon Gilson）也表示，美國航空和其他航空公司一樣，正在實施中國政府的要求。

達美航空表示，正在配合中國民航局要求進行網站上的變更；達美強調，更改過程中都密切諮詢美國政府單位意見。