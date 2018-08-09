馬國總理訪日演講談「和平」 修憲將參考日本憲法

馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad，圖中）7日在日本福岡縣宗像市一所高中演講後，向媒體表示，將參考日本和平憲法來修改馬來西亞憲法。示意圖。（歐新社-埃菲社）

2018-08-09 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）7日在日本福岡縣宗像市一所高中演講後，向媒體表示，將參考日本和平憲法來修改馬來西亞憲法。

據日本《共同社》報導，馬哈迪本月6日至9日到訪日本福岡縣和大分縣，而在7日，他以和平面向為題，參加一場由民間舉辦在福岡縣宗像市某所高中的暑期班「日本新一代領袖養成塾」上演講。

對於無核化的重要性，他表示，若知道核武會使人類走向滅亡，人們就不應該使用。

馬哈迪說：「日本是唯一被使用過核武的國家，很明白原子彈有著，只要有一個被扔下，就會讓所有居民喪命的威力。」同時也坦承，期待日本在廢除核武方面的作用。

活動結束後，馬哈迪接受媒體採訪，當被提到修改馬國憲法時，他說：「作為馬來西亞憲法的一部分，將寫入和平（條款）、即不進行侵略戰爭這一內容。」

他強調，將盡快完成修憲；但也指出，法案須經過議會批准，無法提出具體的時間。

報導提到，馬國海陸空總兵力約10萬人，最高司令為國王；修憲須要上、下議院均有三分之二以上贊成，才能通過。

此外，依據日本憲法第2章第9條內容，日本放棄戰爭、宣戰、維持武力等權利，因此日本憲法又被稱作和平憲法。