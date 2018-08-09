貿易戰奏效？中國網貸平台爆倒閉潮 投資人怒上街頭抗議

投資人聚集在北京中國銀行保險監督管理委員會外抗議，遭警方驅趕。（法新社）

2018-08-09 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟近來深陷美中貿易戰前途未明，現在又傳出P2P網路借貸平台因政策緊縮爆發倒閉潮，導致許多投資人血本無歸，他們紛紛把矛頭指向立法機構，走上街頭抗議。

中國原先積極推動網路借貸平台市場，但官方近來施行緊縮政策，加上P2P平台借款人還款能力弱，經常出現逾期、兌付困難問題，增加企業和個人信用違約數量，引爆一波骨牌暴雷倒閉潮。

根據《CNN》報導，突如其來的倒閉潮使得許多投資者的血汗錢付之一炬，一名擔心遭政府盯上要求匿名的投資人表示，他投入了超過27.5萬人民幣在網貸平台「投融家」上，當中包括父母的存款和朋友的借款，打算將獲利用於替自己和懷孕的老婆購入公寓，現在卻爆出董事長李振軍捲款潛逃，另有13名嫌疑犯遭警方逮捕，讓他不敢置信，但最終也只能接受事實，他強調，投融家因為獲得政府支持，讓他覺得自己的投資受到保障，如今卻走向這般窘境。

該名投資人向《CNN》控訴，「在中國，法律不是保護我們這種老百姓，而是只保護一小群特定人士。」他與其他投資者走上北京街頭抗議，但隨即遭上百名公安驅逐。這群投資人強調，即使遭到懲罰，他們也不會就此罷休，另有一名投資140萬人民幣的投資者表示，抗議將會持續進行，「我們需要捍衛自身權益，我的人生形同毀滅，現在我就像是個金融難民。」