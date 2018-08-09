媒體爆美國務卿提8個月交出7成核彈 北韓說不

2018-08-09 13:04

〔中央社〕根據新聞網站Vox.com，美國川普政府已向北韓提出非核化程序的正式時間表，要北韓在6到8個月內，將60%至70%核彈頭交出，但平壤數度拒絕，這顯示華府和平壤談判多個月來，在終結北韓核威脅上進展仍很有限。

根據Vox.com報導，之前未經披露的美國建議時間表細節如下：北韓在6到8個月內，將60%至70%核彈頭交出；美國或第三方－可能是另一國家，將占有這些核彈頭並自北韓移走。

不過目前還不清楚，除了減輕制裁或將北韓自恐怖主義資助國名單除名，美國是否將做出任何讓步。

根據2名知悉談判內容人士的說法，這就是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2個月來數度提交北韓談判代表的計畫。但每一次，以北韓領導人金正恩左右手金英哲（Kim Yong Chol）為首的談判代表都拒絕了蓬佩奧的建議。

讓問題更複雜的是，北韓一直未向美國透露境內核彈數量。所以，即使北韓談判代表接受美方的時間表，並宣稱交出60%至70%核彈，也很難證實這是真的。

知情人士告訴Vox.com記者，蓬佩奧這個談判階段的主要目標，僅是讓北韓正式披露擁有的核武數量，施壓北韓完整說明核彈頭總數。

「華盛頓郵報」（Washington Post）6月30日報導，美國情治機構官員認為，金正恩政權不會放棄核武軍火，且將隱瞞擁有的核武數量，部分官員估計約65顆。

白宮未否認蓬佩奧一再對北韓提出這項要求，並建議Vox.com記者尋求美國國務院評論。國務院尚未立即對此要求置評。