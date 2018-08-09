抗議企業開採破壞生態 中國民眾竟遭警方開槍鎮壓

2018-08-09 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西省扶綏縣民眾抗議當地企業開採礦石破壞生態，與現場警方爆發大規模流血衝突，過程中警方直接對著人群射擊防暴彈，造成多名村民中槍受傷，也有公安在混亂中掛彩，引發輿論熱議。

根據美國《自由亞洲電台》報導，某企業在當地開採礦石已長達10幾年，由於長年採用爆破方式進行開採，當地人擔憂生態已遭到破壞，頻頻向該企業反映，要求對方補償或改善做法，但該企業卻毫無回音，當地政府也未介入處理。

報導指出，村民們最終組成自救團體，並於上月底展開抗議行動，不料卻被當地政府認定是非法行動，稱領頭的村民為「涉黑惡集團」，指控他們非法收集資金並煽動脅迫村民聚眾鬧事，要逮捕相關人等進行審問。

消息傳出後，鄰近村莊的熱心民眾徹夜摸入村內，自發地以肉身為盾，把被官方指為集團首腦的村民們團團圍住，不讓警方抓人。他們同時用石頭、電動車設置路障，阻止警方行動，雙方接著爆發衝突，警方見狀動用武力開槍鎮壓，造成多人受傷，最終有逾百名抗議村民被警方逮捕，目前狀況不明。

廣西維權人士譚愛軍指出，這起警民衝突事件並不單純，質疑官媒為擺脫責任，刻意抹黑抗議民眾，還動用武力進行鎮壓。同時他也痛批該企業在開採前未徵詢民意，事後也沒有盡到與當地人溝通的責任，「否則警民對峙以至於大規模流血衝突根本不會發生」。