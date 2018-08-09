美軍醫韓戰時戰死於北韓 家屬今收到兵籍牌

軍方將麥克丹尼爾殘缺的兵籍牌及勳章歸還家屬。（法新社）

2018-08-09 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前將韓戰美軍遺骸交付給美國，而美國軍方今天將一名陸軍士兵的兵籍牌及勳章歸還給家屬，讓家屬十分感動。

綜合外媒報導，這塊略有殘缺的兵籍牌屬於二等士官長麥克丹尼爾（Charles McDaniel），在軍中擔任軍醫，他在1950年10月時遭遇中國「抗美援朝」攻勢而喪命。在北韓上個月歸還55具美軍遺骸時，麥克丹尼爾的兵籍牌混雜在骨骸以及鈕扣、靴子等個人物品內。

他的長子小麥克丹尼爾（Charles McDaniel Jr.）表示，當時父親在1950年8月隨部隊駐紮在日本時，他只有3歲，所以對父親的印象不深，不過還記得父親「喜歡冰淇淋卻又總是在意體重」，而他和父親最深的連結便是在軍中服役，他提到父親在參與韓戰之前便在軍中服役已久，自己過去在陸軍中服役時則曾經擔任牧師，小麥克丹尼爾說：「他事個軍人，我也是個軍人，所以我可以理解他的想法。」

麥克丹尼爾的次子賴瑞（Larry McDaniel）則是因為當時才兩歲，對父親完全沒記憶，不過他表示，對父親的忠心愛國及為國家犧牲奉獻，感到驕傲。

另外，針對兵籍牌週遭的骨骸是否為父親的骨骸，賴瑞則表示要接受DNA鑑定，來確定父親的遺骨是否在北韓送回來的55具美軍遺骸內。