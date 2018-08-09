遵守《巴黎協議》也沒用？ 研究：異常高溫恐成常態

高溫熱浪襲捲北半球，許多國家已出現致命災情。（法新社）

2018-08-09 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕北半球迎來炎熱又致命的夏季，許多國家氣溫創下歷史新高，就連北極圈內都曾出現野火，國外最新研究指出，人們今年遭遇的「異常高溫」恐於未來成為常態，即便《巴黎氣候協議》簽署國完全遵照協議，恐怕也無法阻止氣溫上升。

根據《美國之音》報導，2015年12月，由聯合國195個成員國在聯合國氣候峰會簽署的《巴黎氣候協議》，冀望能共同遏阻全球暖化趨勢。然而，這份由澳大利亞國立大學、哥本哈根大學及其他研究院合作完成的報告顯示，就算簽署國都在遵照協議，冰川融化及海床釋放的甲烷也會使地球平均溫度上升4至5度，對生態帶來重大影響，並造成部分地區不適宜居住。

此前，英國國會環境審計會在上月底公布的報告也做出類似警告，稱若政府未及時制定適應氣候變化的相關計畫，致死性熱浪將在2040年夏天成為常態，2050年後，英國每年因夏季高溫而死的人數將超過7000人。

報告指出，持續暴露在較高氣溫的環境下，將導致人們死於心臟、腎臟或呼吸系統疾病的風險增加，特別是年紀較大的民眾，而在人口高齡化的狀況下，夏季熱浪將成為致命性災害，進而導致部分民眾死亡。