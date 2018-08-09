習李鬥新一章 李克強扳回一城？ 任科技領導小組組長

中國國務院總理李克強。（美聯）

2018-08-09 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕被列為美中貿易戰核心癥結點的科技問題，中國方面做出最新的人事調整，宣佈成立國家科技領導小組，但罕見的是，消息由國務院宣佈，且領導小組組長一職是國務院總理李克強，非現任的國家主席習近平，引發更多的「習李鬥」揣測，且李克強由之前的頹勢扳回一城。

綜合媒體報導，中國國務院早在7月28日就定案，成立國家科技領導小組，但遲至8月8日才由國務院具名對外發布訊息，小組長是李克強、副組長是副總理劉鶴，辦公室主任是科技部長王志剛。

根據發布的職責內容，包括「研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策；討論、審議國家重大科技任務和重大項目。協調國務院各部門之間，以及部門與地方之間涉及科技的重大事項」。

類似的領導小組並不少見，但小組長大多是習近平，而這次，外媒分析，比較疑義的是，正值北戴河會議期間，任何的高層動作都受到關注，且此次會議主軸之一就是美中貿易戰，中國方面應對的灰頭土臉，其中，科技部分是美方最重視的智慧產權部分，習近平採取強硬態度應對，成雙方談判上的僵局，且中興通訊被美方嚴重修理，整個公司幾乎癱瘓，繳交巨額罰款、撤換領導高層才換得生機。

事後，習近平一週連3次發布強化科技技術等談話，重點就是要把自主權抓在手裡，但如今，李克強突然成立新的科技領導小組，且排除習近平，才被外媒認為當中可能有不為人知的爭鬥在內。