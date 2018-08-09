「一帶一路破壞全球貿易」 川普暗指中國留學生是間諜

美國總統川普7日晚間與企業高層、資深白宮幕僚舉行私人晚宴。（美聯社資料照）

2018-08-09 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國媒體報導，美國總統川普7日晚間與企業高層、資深白宮幕僚舉行私人晚宴，川普在晚宴上對中國砲火猛烈，不僅說中國國家主席習進平推動的「一帶一路」是在擾亂全球貿易，並暗指來美國讀書的中國留學生都是間諜。

美國政治新聞網站《Politico》報導，川普7日晚間在紐澤西州貝德敏斯特鎮的自家高爾夫球俱樂部，宴請13位跨國企業執行長。川普花了大部分時間分享他自己的想法，尤其是關於中國的看法。

一名出席的來賓表示，川普告訴這些企業高層，中國國家主席習近平推動的「一帶一路」倡議，可能會擾亂全球貿易，具有破壞性，讓人覺得被羞辱，他並不想要這個項目。川普還說，他曾當面和習近平表達這個想法。

報導提到，晚宴期間的某一時刻，川普突然說，「幾乎所有來自這個國家的學生都是間諜」。雖然川普沒有表明是哪個國家，但與會者都知道川普指的是中國。

與會者透露，企業界希望川普政府軟化其強硬的移民政策，川普隨即釋出善意，表示將於13日發布行政命令，允許在校園內的優秀畢業生，提供至少5年的美國簽證。川普稱這些人為「班上第一名」。

13位參加川普私人晚宴的企業高層，包括百事可樂印度裔執行長努伊（Indra Nooyi）、飛雅特克萊斯勒汽車（FCA）執行長曼利（Michael Manley）、波音執行長丹尼斯米倫伯格（Dennis Muilenburg）、安永執行長韋因貝格（Mark Weinberger）、嬌生執行長格爾斯基（Alex Gorsky）等。

白宮拒絕對《Politico》的報導發表評論。