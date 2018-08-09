維州種族衝突將滿週年 兩派團體華府狹路相逢

2018-08-09 05:52

〔中央社〕美國白人至上團體已提出申請，預定12日在白宮前的拉法葉廣場舉行「右翼大團結2」集會；而另一派的「反仇恨」遊行，同日也打算遊行至白宮，雙方恐狹路相逢。?

維吉尼亞州去年因白人至上團體及反種族歧視兩派人馬同時在沙洛茲維爾（Charlottesville）遊行，最後演變成暴力衝突釀成死傷。事件12日將屆滿週年，白人至上團體原申請重返沙洛茲維爾遊行，已遭當地政府駁回。

不過，沙洛茲維爾市下午舉行記者會，宣布維州及當地進入緊急狀態，預期仍將有零星支持白人至上團體的民眾於12日重返當地。而宣布進入緊急狀態，可讓維州國民兵及當地警力應變更有效率。

一向自由派氣息較濃厚的華府，不只罕見地將迎來白人至上團體的遊行活動，他們甚至可能與反種族歧視團體上演兩派人馬狹路相逢於白宮前的情況。

華府本地媒體WTOP報導，儘管主管拉法葉廣場遊行集會許可的美國國家公園管理局仍在審核雙方提出的申請，但「右翼大團結2」已於官網號召支持者，12日下午5時先於霧谷（Foggy Bottom）地鐵站集合後，再遊行至拉法葉廣場，活動預定傍晚7時30分結束。?

?40多個反種族歧視團體組成的「反仇恨集會」（Rally against Hate）活動時間則較早，預計當天中午將有上千人在鄰近白宮的自由廣場（Freedom Plaza）集合。活動發起者、喬治城大學哲學系教授藍斯（Mark Lance）說，必須把新納粹分子的訴求趕出社區。?

沙洛茲維爾市是維吉尼亞大學所在地，向為寧靜的大學城，去年因是否要拆除美國南北戰爭時、代表南方邦聯的將領李將軍（Robert E. Lee）像，而引發不同立場的兩派團體組織遊行，後來演變成衝突，造成32歲的反種族歧視者赫爾（Heather Heyer）遭車輛衝撞致死，另有19人受傷。

事發後，美國總統川普第一時間譴責「來自多方面的仇恨與偏見暴力行為」，還兩度強調「多方面」，當時引起軒然大波。他後來才在白宮點名譴責種族主義者與三K黨團體。

數天後，川普當時不斷遭記者追問後又發飆說「雙方都有責任」、「兩邊都有好人」，更辯稱他未在第一時間譴責種族主義者，是想知道全部事實，避免發表錯誤聲明。（編輯：何宏儒）?