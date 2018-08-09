撒錢買支持 中國成南太第2大捐助國

2018-08-09 02:04

〔中央社〕澳洲智庫今天公布數據顯示，中國已成為南太平洋第2大捐助國，凸顯北京在這個傳統上由澳洲和紐西蘭主宰地區影響力日增。

總部位在雪梨的外交政策智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）匯編數據顯示，中國自2011年以來的捐款和優惠貸款總值13億美元，遜於澳洲的66億美元，但勝過紐西蘭的12億美元。

中國遭許多鄰國批評在南海造島，而它所作捐助已佔南太平洋捐助總額的近9%。若包括已承諾的援助在內，則北京承諾總額達59億美元，相當於62個捐助國對這個地區14國承諾援助總額的近1/3。

羅伊國際政策研究院太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）是這份報告兩名主要研究員之一。他在薩摩亞（Samoa）透過電話告訴路透社：「在太平洋島國肯定存在金錢外交要素。」

他說：「他們撒錢買支持。」

羅伊國際政策研究院提出這份分析之際正值澳洲和中國關係惡化。坎培拉當局一方面採取行動抑制北京在澳洲境內的影響力，同時也加強與太平洋島國、紐西蘭和美國交往。

澳洲最近搶先中國，將建造從澳洲本土連到巴布亞紐幾內亞和索羅門群島的海底網路電纜。儘管如此，坎培拉對北京提供的貸款規模仍多所顧忌。上述研究報告將巴布亞紐幾內亞和索羅門群島列為這個地區兩個最大的受捐助國。

路透社分析南太11國財政紀錄顯示，中國目前已成為這個地區最大的雙邊放款國，未清償貸款在10年內從幾乎零躍增至13億美元。

台灣1/3的邦交國都在南太地區，羅伊國際政策研究院提出的數據顯示，中國運用援款作為在當地拓展外交關係的手段。（譯者·F3F0J01.CAP CNA頭條 08/09/18 01:58:33撒錢買支持 中國成南太第2大捐助國〔中央社〕澳洲智庫今天公布數據顯示，中國已成為南太平洋第2大捐助國，凸顯北京在這個傳統上由澳洲和紐西蘭主宰地區影響力日增。

總部位在雪梨的外交政策智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）匯編數據顯示，中國自2011年以來的捐款和優惠貸款總值13億美元，遜於澳洲的66億美元，但勝過紐西蘭的12億美元。

中國遭許多鄰國批評在南海造島，而它所作捐助已佔南太平洋捐助總額的近9%。若包括已承諾的援助在內，則北京承諾總額達59億美元，相當於62個捐助國對這個地區14國承諾援助總額的近1/3。

羅伊國際政策研究院太平洋島嶼計畫主任普賴克（Jonathan Pryke）是這份報告兩名主要研究員之一。他在薩摩亞（Samoa）透過電話告訴路透社：「在太平洋島國肯定存在金錢外交要素。」

他說：「他們撒錢買支持。」

羅伊國際政策研究院提出這份分析之際正值澳洲和中國關係惡化。坎培拉當局一方面採取行動抑制北京在澳洲境內的影響力，同時也加強與太平洋島國、紐西蘭和美國交往。

澳洲最近搶先中國，將建造從澳洲本土連到巴布亞紐幾內亞和索羅門群島的海底網路電纜。儘管如此，坎培拉對北京提供的貸款規模仍多所顧忌。上述研究報告將巴布亞紐幾內亞和索羅門群島列為這個地區兩個最大的受捐助國。

路透社分析南太11國財政紀錄顯示，中國目前已成為這個地區最大的雙邊放款國，未清償貸款在10年內從幾乎零躍增至13億美元。

台灣1/3的邦交國都在南太地區，羅伊國際政策研究院提出的數據顯示，中國運用援款作為在當地拓展外交關係的手段。