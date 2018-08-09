打斷手腳製造假車禍詐領保險金 義2黑幫11人被捕

2018-08-09 00:31

〔中央社〕義大利警方今天說，當局破獲2個西西里幫派，他們使用重量訓練用的槓片擊碎受害人手腳骨頭，製造假車禍，詐領保險金。警方在西西里首府巴勒摩（Palermo）一共逮捕11人。

被捕嫌犯包括一名醫院護理人員，此人取得止痛藥讓受害人服用，以減少打斷骨頭時的痛苦和叫聲。

警方發表聲明說：「警方破獲2個犯罪組織，查出他們特別殘酷的犯罪手法，他們拿著類似健身房使用的槓片，重創被害人的四肢。」

巴勒摩警方發言人受訪表示，這2個黑幫在市內各自犯案，擊碎受害人骨頭。他們經常選定有毒癮和酒精上癮、或經濟陷入嚴重困境的人，然後上演一場假車禍，詐領保險金。

黑幫成員安排在巴勒摩郊外道路旁，將被害人放在毀損汽車旁，並安排假的目擊者對急救人員進行陳述。

警方說，受害人可選擇要打斷哪個部位的骨頭，黑幫承諾他們可得三成保險金。依傷勢不同程度，保險金可高達15萬歐元（約新台幣530萬元）。

就算黑幫真的付錢給受害人，通常只會給50至100歐元（約新台幣1750至3500元）。然而，傷勢使得被害人必須使用拐杖或坐輪椅才能行動。

警方說，其中一個黑幫去年1月為製造假車禍，打斷一名突尼西亞男子骨頭時，意外導致他喪命。黑幫繼續他們的騙術，將屍體放到路邊，照領保險金。1070808JF5F0H01.CAP 08/09/18 00:23:32打斷手腳製造假車禍詐領保險金 義2黑幫11人被捕〔中央社〕義大利警方今天說，當局破獲2個西西里幫派，他們使用重量訓練用的槓片擊碎受害人手腳骨頭，製造假車禍，詐領保險金。警方在西西里首府巴勒摩（Palermo）一共逮捕11人。

被捕嫌犯包括一名醫院護理人員，此人取得止痛藥讓受害人服用，以減少打斷骨頭時的痛苦和叫聲。

警方發表聲明說：「警方破獲2個犯罪組織，查出他們特別殘酷的犯罪手法，他們拿著類似健身房使用的槓片，重創被害人的四肢。」

巴勒摩警方發言人受訪表示，這2個黑幫在市內各自犯案，擊碎受害人骨頭。他們經常選定有毒癮和酒精上癮、或經濟陷入嚴重困境的人，然後上演一場假車禍，詐領保險金。

黑幫成員安排在巴勒摩郊外道路旁，將被害人放在毀損汽車旁，並安排假的目擊者對急救人員進行陳述。

警方說，受害人可選擇要打斷哪個部位的骨頭，黑幫承諾他們可得三成保險金。依傷勢不同程度，保險金可高達15萬歐元（約新台幣530萬元）。

就算黑幫真的付錢給受害人，通常只會給50至100歐元（約新台幣1750至3500元）。然而，傷勢使得被害人必須使用拐杖或坐輪椅才能行動。

警方說，其中一個黑幫去年1月為製造假車禍，打斷一名突尼西亞男子骨頭時，意外導致他喪命。黑幫繼續他們的騙術，將屍體放到路邊，照領保險金。