別努力工作！歐洲研究：認真上班 易對待遇、晉升不滿

2018-08-09 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦大學（University of London）與ESCP歐洲高等商學院發布最新研究指出，努力工作不但有害健康，也不利於職業生涯，工作努力的員工容易對待遇、晉升不滿，研究發布在《SEGA》期刊的子刊物《工業和勞動關係評論》（ILR Review）。

綜合外媒報導，倫敦大學與ESCP歐洲高等商學院科學團隊從1990年起迄今，藉由參與「歐洲工作條件調查」的民眾，累積研究36個歐洲國家、共5萬1895名受雇勞工的工作狀態，讓他們針對工作操勞度、幸福程度、壓力與疲勞等問題進行回答，並探詢他們對於工作成效的滿意程度與是否具有工作認同感。

結果顯示，將自己維持在高工作操勞程度的員工，身體和心理健康狀況較差，而努力工作的員工稱「老闆對努力工作並沒有特別深刻的印象」，即便員工提升自己的工作操勞程度，藉此希望能被晉升，但老闆可能因顧及產能質量受影響，因此選擇沒看到。

研究共同作者弗蘭克特（Hans Frankort）博士認為，這個研究證明勞方若想改善未來的職業前景，接受被資方減少待遇或福利是錯誤的，資方與政府應該想辦法減少勞工的工作操勞程度，而不是試圖製造更多的工作時間，工時太長或是工作太操勞會適得其反，影響公司產能。