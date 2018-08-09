研究：男比女更容易減重成功 脂肪分布是關鍵

新的跨國研究指出，男性會比女性更容易減重成功，原因在於兩性的脂肪分布區域不同，但女性比男性更願意為了減重抵抗美食誘惑。（資料照）

2018-08-09 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕1項新的跨國研究指出，男性會比女性更容易減重成功，原因在於兩性的脂肪分布區域不同，但女性比男性更願意為了減重抵抗美食誘惑，研究發布在《糖尿病、肥胖和新陳代謝》（Diabetes, Obesity and Metabolism）醫學期刊。

根據《每日郵報》報導，英國、丹麥、芬蘭3國的大學科學團隊，招募2200名體重過重的女性、男性志願者，進行8週的熱量控制飲食，發現男性平均減去11.8公斤，女性則平均下降10.2公斤，但有82.2%的女性願意為了減少體重控制飲食，只有64.5%的男性願意這麼做。

科學團隊指出，男性脂肪容易累積在腹部，「這部位容易累積脂肪、也容易減去」，女性則是將脂肪累積在屁股、大腿和臉上；兩性減重的差異性，還有男性容易因減肥而減少代謝症候群的發生風險，男性腹部的脂肪較靠近人體內的重要器官，將脂肪除去帶來的效益比女性更大。

研究還提到，有55%體重過重的男性認為自己的身材很標準，只有31%的超重女性會覺得自己很正常，但男性需要比女性更注意體重，因為男性更容易患心臟病和糖尿病；此研究由英國諾丁漢大學（University of Nottingham）、丹麥哥本哈根大學（Københavns Universitet）、芬蘭赫爾辛基大學（Helsingin yliopisto）科學家聯手著作。