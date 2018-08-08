洞穴獲救「無國籍」教練小將4人 今獲泰國身分證

野豬足球隊教練艾卡波，獲得泰國國民身分證。（美聯社）

2018-08-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕泰國政府表示，上個月在清萊省洞穴被救出的「野豬足球隊」，其中無國籍的教練和3名少年，已在今（8）日獲得泰國國籍。

綜合外媒報導，6月23日，25歲教練艾卡波（Ekapol Chanthawong）與12名足球隊小將到清萊省的「睡美人洞」探險，卻因一場大雨導致水位上升而受困洞穴內，直到9天後才被救難人員找到。7月10日，13人被搜救團隊順利帶出洞穴脫困。

這13人中，艾卡波和3名少年蒙空（Mongkol Boonpiam）、蓬猜（Pornchai Kamluang）、阿杜爾（Adul Samon）雖然都在泰國出生，但一直被認為是無國籍者。週三，這4人獲得了泰國身分證。

清萊省美塞區（Mae Sai）首席官員宋沙（Somsak Kanakam）說，「他們擁有所有資格」，「所有在泰國出生的孩子必須持有泰國出生證明，才有資格獲得泰國國民身分」。

泰國有許多無國籍者來自國家邊界發生變化的地區。這起洞穴事件讓住在泰國與柬埔寨、寮國和緬甸邊境人民的困境受到關注，其因非泰國國民而被剝奪一些權利和機會。

泰國官方數據顯示，登記在冊的無國籍難民大約48萬7000人，其中14萬6269人的年齡在18歲以下。