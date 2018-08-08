印度爆出多起育幼院逼童賣淫 當局決定全面徹查

近期印度爆出多起育幼院竟逼迫收容的院兒賣淫牟利，印度婦女和兒童發展部長決定要徹底清查印度全國約9000間庇護機構，調查是否有不法行為。圖為婦女和兒童發展部長馬內卡‧甘地。（法新社）

2018-08-08 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕近期印度爆出多起育幼院竟逼迫收容的院兒賣淫牟利，印度當局的婦女和兒童發展部長決定要徹底清查印度全國約9000間庇護機構，調查是否有不法行為。

綜合媒體報導，印度北方省（Uttar Pradesh）的警方日前破獲一間逼迫院童賣淫牟利的事件，警方救出被迫賣淫的了24名女孩；當地警方表示，當局接獲一位從狄奧里亞（Deoria）逃出來的13歲男孩通報，這間育幼院的「女孩們晚上被送上車，早上哭著回來。」，警方才趕緊組織行動，一舉破獲這間非法的育幼機構；而警方又在鄰近的比哈爾邦（Bihar）一間育幼院救出29名女孩，並逮捕10位涉嫌犯下強制性侵的嫌犯。

針對近期頻頻發生育幼院逼良為娼的惡行，印度政府的婦女和兒童發展部長馬內卡‧甘地（Maneka Gandhi）表示，對此感到震驚，已經請求國會議員針對自己的選區提供一份調查報告，讓當局得以介入調查。

甘地透露，還有更多的醜事還沒有曝光，這不僅讓人害怕，也令她難過；甘地確信還會有更多這類的事，「因為當局長期只有給這些庇護機構資金補助，但我們卻缺乏監督；過去政府曾請一個非營利組織針對全國的9000多個庇護機構做出調查，但是給出來的報告卻都很簡陋，這表示根本沒有人關心她們所面臨的處境。」

而根據全國保護兒童權利委員會（National Commission for the Protection of Child Rights）針對印度全國的庇護機構所做出的統計資料，印度全國約有7300間育幼院，收容約23萬名兒童，但是其中卻有1300間沒有向當局註冊，表示他們是非法經營，並沒有經過當局監督。

甘地強調，她已下令要求相關部門徹查全國所有的庇護機構，並計畫在全國每個省都建立一個可以收容1000位婦女及1000位兒童的大型庇護中心，以代替其他的小型庇護所，並由全國保護兒童權利委員會全權管理。