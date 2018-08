印度爆出多起育幼院逼童賣淫 當局決定全面徹查

近期印度爆出多起育幼院竟逼迫收容的院兒賣淫牟利,印度婦女和兒童發展部長決定要徹底清查印度全國約9000間庇護機構,調查是否有不法行為。圖為婦女和兒童發展部長馬內卡‧甘地。(法新社)

2018-08-08 23:32

〔即時新聞/綜合報導〕近期印度爆出多起育幼院竟逼迫收容的院兒賣淫牟利,印度當局的婦女和兒童發展部長決定要徹底清查印度全國約9000間庇護機構,調查是否有不法行為。

綜合媒體報導,印度北方省(Uttar Pradesh)的警方日前破獲一間逼迫院童賣淫牟利的事件,警方救出被迫賣淫的了24名女孩;當地警方表示,當局接獲一位從狄奧里亞(Deoria)逃出來的13歲男孩通報,這間育幼院的「女孩們晚上被送上車,早上哭著回來。」,警方才趕緊組織行動,一舉破獲這間非法的育幼機構;而警方又在鄰近的比哈爾邦(Bihar)一間育幼院救出29名女孩,並逮捕10位涉嫌犯下強制性侵的嫌犯。

針對近期頻頻發生育幼院逼良為娼的惡行,印度政府的婦女和兒童發展部長馬內卡‧甘地(Maneka Gandhi)表示,對此感到震驚,已經請求國會議員針對自己的選區提供一份調查報告,讓當局得以介入調查。

甘地透露,還有更多的醜事還沒有曝光,這不僅讓人害怕,也令她難過;甘地確信還會有更多這類的事,「因為當局長期只有給這些庇護機構資金補助,但我們卻缺乏監督;過去政府曾請一個非營利組織針對全國的9000多個庇護機構做出調查,但是給出來的報告卻都很簡陋,這表示根本沒有人關心她們所面臨的處境。」

而根據全國保護兒童權利委員會(National Commission for the Protection of Child Rights)針對印度全國的庇護機構所做出的統計資料,印度全國約有7300間育幼院,收容約23萬名兒童,但是其中卻有1300間沒有向當局註冊,表示他們是非法經營,並沒有經過當局監督。

甘地強調,她已下令要求相關部門徹查全國所有的庇護機構,並計畫在全國每個省都建立一個可以收容1000位婦女及1000位兒童的大型庇護中心,以代替其他的小型庇護所,並由全國保護兒童權利委員會全權管理。