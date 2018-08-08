父親節悲歌！兒得血癌 中國父上街「轉讓女兒救兒子」

今（8）日父親節，中國四川卻出現一個父親在街頭拿著看板，要「轉讓女兒救兒子」，他說，兒子罹患血癌，「希望好心人出錢幫助我兒子治病，我就把女兒送给他」。（圖擷取自微博）

2018-08-08 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（8）日父親節出現1名四川父親要「轉讓女兒救兒子」，這名父親說，他的一對3歲8個月大的龍鳳胎兒女，兒子罹患血癌，「希望好心人出錢幫助我兒子治病，我就把女兒送给他」，引發網友砲轟「賣女救子」。

綜合外媒報導，這名父親今天被多名網友轉貼上網，他站在成都街頭抱著女兒、立著看板吸引路人目光，他提到，兒子7月12確診得了白血病，目前醫療費已花費約5萬人民幣（約台幣22萬元），預計還需要約60萬人民幣（約台幣268萬元）的治療費用，才會出此下策。

這名父親提到，自己無力供應女兒好的生活，若有人能夠出錢幫助自己的兒子治病，願意轉讓女兒，「希望女兒在愛心人家庭幸福快樂成長」，他留下自己的微信帳戶與電話號碼，希望能有善心人士出現救濟。

許多中國網友砲轟這名父親的行為「公然違法」，紛紛留言指出「誰敢買阿」、「這要坐牢的吧」、「這屬於人口販賣」、「女兒大概還以為爸爸是帶自己出來玩的」、「這哪來的睿智」、「敢這麼做不怕被抓連兒子都見不到」、「過幾天就會有專訪了」。