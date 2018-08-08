「長城住一晚」徵文活動惹議 Airbnb道歉取消

能夠在中國萬里長城這個有2千年歷史的建築住上一晚，可能是很多人夢寐以求的事，訂房網站「Airbnb」本月1日推出1項徵文比賽，獲勝者將可以去萬里長城住一晚。（資料照，路透）

2018-08-08 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕能夠在中國萬里長城這個有2千年歷史的建築住上一晚，可能是很多人夢寐以求的事，訂房網站「Airbnb」本月1日就推出1項徵文比賽，獲勝者將可以去萬里長城住一晚，但活動推出沒幾天就遭到中國民眾與當局強烈反彈，認為這項活動很可能會破壞古蹟。

綜合媒體報導，訂房網站「Airbnb」8月1日在網站上推出「長城之上─奇屋一夜」徵稿活動，年滿21歲的民眾在8月11日之前，可以使用中文、英文、法文、日文或韓文任1種語言，投稿500字短文到活動網站，「Airbnb」會從中選出4名得獎者，獲獎者可在9月4日至9月8日其中1日，於下午5點到7點體驗入住「Airbnb」於萬里長城臨時搭建的小屋。

但徵稿活動還沒截止，「Airbnb」就受到許多外界的批評，中國網民認為「萬里長城是古蹟，在上面住宿不會毀壞古蹟嗎？」，並援引有關萬里長城的保護條例，猜測「Airbnb」可能根本沒有事先拿到中國官方的授權，中國媒體後來也證實了網民的推測。

對於爭議，「Airbnb」特別發聲明表示，「對相關部門和部分公眾的意見表示理解和尊重，因此，我們將不再繼續此項活動」，同時也向已經投稿的民眾致歉。