88節也是國際貓咪日 網友大曬可愛貓照融化人心

響應「國際貓咪日」，有網友在推特上貼了貓咪慵懶的睡臉。（圖擷取自推特）

2018-08-08 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕今日（8月8日）除了是父親節之外，還是「國際貓咪日」（International Cat Day），全球的愛貓人士都在社群網站上分享他們可愛的愛貓。

有網友在推特上貼出了自家貓咪睡得肚子翻出來的照片，也有網友貼了貓咪慵懶的睡臉，更有不少網友惡搞自家貓咪，特別貼出貓咪吐舌、瞪眼的瞬間，還有網友上傳貓咪不斷地舔咬同伴耳朵的可愛影片。

貓咪們療癒的模樣引起網友熱烈迴響，網友紛紛表示，「我完全無法把目光從牠們身上移開」、「天啊！太可愛了」、「完全被療癒到了」。

「國際貓咪日」是國際動物福利基金會從2002年發起的活動，目的為慶祝人類與貓咪的友誼，讓人類不忘貓咪的陪伴有助於減輕生活壓力、改善心理健康。

*slides into your kitty DMs*#InternationalCatDay pic.twitter.com/oFepxSoT0z — Ignoble Savage （@drayzze） 2018年8月8日

響應「國際貓咪日」，網友們紛紛貼出自家貓咪可愛、逗趣的照片。（圖擷取自推特）

有網友將家中小貓融化人心的模樣，上傳推特，響應「國際貓咪日」活動。（圖擷取自推特）

有不少網友惡搞自家貓咪，特別貼出貓咪吐舌的瞬間。（圖擷取自推特）

有網友為了響應「國際貓咪日」，特別貼出了自家貓咪睡得肚子翻出來的照片。（圖擷取自推特）

網友貼出貓咪瞪眼的照片，模樣相當逗趣。（圖擷取自推特）