除了小熊維尼 這些西方明星也遭中國封殺

2018-08-08 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出「摯友維尼」（Christopher Robin）因「政治因素」而在中國慘遭禁播。不過除了小熊維尼，其實也有一票知名的西方演藝界大明星被中國當局封殺。

根據《BBC》報導，儘管越來越多的西方藝人明星前往中國演出或是宣傳，不過這些活動仍需通過中國政府的核准才能進行。許多的西方演藝明星至今仍不允許在中國舉行活動，例如小賈斯汀（Justin Bieber）。

北京文化局官方網站禁止小賈斯汀進行表演的原因是「不宜引進有不良行為的演藝人員」，不過並沒有具體說明小賈斯汀有甚麼不良行為，外界只能猜測小賈斯汀是由於在社群網站以及演出活動中出現過的一些不良行為而導致他被中國當局封殺。

除了小賈斯汀之外，英國藝人柏金（Jane Birkin）也同樣的遭到中國封殺。柏金為英國知名的歌手以及演員，她曾在2016年計畫參加在上海舉辦的演唱會，但卻遲遲無法獲得中國的簽證。根據當時中國媒體的報導，她是因為被拍到背著印有西藏獨立旗幟的包包參與活動而被中國認為是藏獨支持者，因此被列入中國的黑名單中。

而除了柏金以外，也有許多的西洋明星藝人因為與藏獨有牽連而遭中國封殺。包括綠洲樂隊（Oasis）的主吉他手兼詞曲作者諾埃爾·加拉格（Noel Gallagher），在一次表演時選定西藏獨立組織為受益人，而導致整個樂團被取消原本預計要在中國舉辦的演唱會。

同樣被中國認為支持藏獨而遭封殺的還有好萊塢演員理查德（Richard Gere）、美國知名演員兼導演哈里森福特（Harrison Ford）以及家喻戶曉的明星女神卡卡（Lady Gaga）。

理查德多年來不斷的批評中國對西藏的鎮壓，同時他也是流亡精神領袖達賴喇嘛的朋友；而哈里森則是從很久以前就頻頻表達他對西藏獨立的支持。

而Lady Gaga則是曾經因為和達賴喇嘛會面討論瑜伽，並且將會面影片上傳到自己的臉書而導致北京方面的不滿。儘管中國官方並沒有證實已封殺Lady Gaga的傳聞，不過外界大多認為Lady Gaga與上述提到的明星一樣，暫時不會有前往中國參加活動的可能。