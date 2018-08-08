震撼畫面！澳洲大乾旱 1300頭牛包圍水車搶水喝

澳洲畜牧業者日前上傳1300頭牛團團圍住水車搶水喝的空拍畫面。（圖擷取自臉書影片）

2018-08-08 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲遭遇數十年來罕見的嚴重大乾旱，人口最多的新南威爾斯州更是全境都受到影響，當地畜牧業者日前上傳1300頭牛團團圍住水車搶水喝的空拍影片，畫面令人震撼。

綜合外媒報導，澳洲畜牧業者Amber Lea表示，如果她沒有開車到路程逾1小時的地方取水，她管理的1300隻牛根本無法活下來，「水池和水槽的水位太低...，工廠都停止抽水，沒有供水」。

Amber Lea說，他們每天都會開著水車到50至70公里外取水，這10萬公升的水，是牛群唯一的水源。她4日拍攝的畫面顯示，1300隻牛瘋狂奔向水車，搶水解渴。

新南威爾斯州主要產業部（NSW Department of Primary Industries）的綜合乾旱指標顯示，該州38.7%地區受乾旱影響，38.2%地區出現旱情，23%地區更嚴重乾旱。

新南威爾斯州政府已宣布一項5億澳元（約113億新台幣）的緊急乾旱救助方案，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）5日對遭受乾旱影響的農民給予最高1.2萬澳元（約27萬新台幣）補貼。