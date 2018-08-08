染髮洗頭6次中風失明 英婦告髮廊索賠4千萬

2018-08-08 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一名47歲婦人伯恩絲（Adele Burns）2016年4月前往髮廊染髮，洗頭6次後突然中風，導致失明、頭暈目眩、無法說話的情況，醫生判斷她罹患「美容院中風症候群」（Beauty parlor stroke syndrome），伯恩絲控告店方並要求賠償100萬英鎊（約新台幣4000萬元）。

綜合外媒報導，任職護士的伯恩絲已婚，與丈夫撫養兩名孩子，前年在格拉斯哥市的「國際彩虹室」（Rainbow Room International）髮廊花費200英鎊（約新台幣7788元）染髮，因髮廊未在染髮前先試色，造成顏色染錯須重來，在5小時的染髮過程中，一共洗了6次頭。

因髮廊職員洗髮時，沒有在她的頸部或鋅盤上墊支撐物保護，讓她回家後不到24小時開始頭痛，結果隔天出現頭暈、失明症狀，其丈夫發現，伯恩絲無法說話或移動，右側臉部肌肉下垂。緊急送醫診斷後，醫生證實，伯恩絲因洗頭過程中造成頸部受創，出現凝塊阻塞血液流回她的大腦，最後導致中風。

伯恩絲說，她的生活變得一團糟，「這個病讓我在社會中被孤立了，也讓我跟自己的身體分開了」。經過治療後，她目前說話、書寫和移動身體仍有困難，讓她因此無法工作。決定控告髮廊的伯恩絲強調，她想避免其他人重蹈覆轍。

髮廊則拒絕發表評論。