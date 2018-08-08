威尼斯2瓶水+2杯咖啡賣1500塊 義大利人怒了！

威尼斯聖馬可廣場。（歐新社檔案照）

2018-08-08 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣許多觀光區的物價偏高，為人詬病，但其實不只是台灣，在義大利威尼斯的觀光區聖馬可廣場（St. Mark's Square），也有1間咖啡廳，遊客在內僅點了2杯咖啡與2瓶水，就被收了43歐元（約新台幣1500元），讓這名顧客忍不住上網抱怨，引起廣大迴響。

綜合外電報導，62歲的義大利人布塔曼特（Juan Carlos Bustamente），上週在個人臉書上傳了1張收據的照片，收據上寫道，1杯咖啡要11.5歐元（約新台幣410元）、1杯氣泡水要10歐元（約新台幣355元），也就是說2杯咖啡和2瓶氣泡水總共要43歐元，讓布塔曼特相當不滿。

這張收據照片上傳臉書短短1週內就被分享了超過1萬次，不少網友都留言表示，「不會想去造訪這間店」、「希望這間店趕快倒掉」，但也有網友出言聲援這間店，「價錢明明就已經寫在菜單上，吃不起就不要來吃！」，或者是認為由於聖馬可廣場的旅客相當多，高消費可以達到以價制量的效果，應該繼續維持。

對此，該咖啡廳的員工表示，他們都有明確寫出菜單與價錢，在聖馬可廣場的露天座位用餐本來就會比較貴，假如是在室內用餐，1杯咖啡只需要1.25歐元（約新台幣45元），而且店員通常都會事先提醒在露天座位用餐，收費會比較高。

事實上，這並非聖馬可廣場餐廳的高收費第1次引起爭議，今年初就曾有過日本留學生到聖馬可廣場旁的餐廳用餐，僅僅點了3份牛排、1份炸魚與4杯水，就被店家收了1145歐元（約41076元新台幣），誇張的售價甚至引起威尼斯市長的關切。