印尼300萬人飲「尿布汙染水」 8成魚含塑膠纖維

2018-08-08 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕印尼環保團體一項研究發現，東爪哇省最長的河流布蘭塔斯河（Brantas River）每年會被丟入500公斤的一次性紙尿布，河中的21種魚類被檢出體內含有塑膠纖維，纖維結構與尿布相同，民眾若吃下這些魚，等同攝入尿布纖維。

綜合外媒報導，生態觀測和濕地保護（Ecoton）組織在研究一年後發現，布蘭塔斯河的生物受到尿布等固體廢物威脅，抽檢發現，河中21種魚類，多達8成體內含有塑膠纖維；河水也被尿布等塑膠固體廢物汙染，對泗水300萬水用戶的健康造成影響。

Ecoton研究經理里斯卡（Riska Darmawanti）表示，「當一次性尿布被丟入河中又曝曬後，尿布會逐漸被分解為較小的碎片，魚吞下碎片後，塑膠纖維會從胃轉移到魚肉。當人們吃下這些魚時，也同時吃下這些塑膠纖維」。

Ecoton敦促當局解決汙染問題，保護河流免受固體廢物侵害，尤其是尿布，要求盡快打撈布蘭塔斯河裡的尿布。研究員阿古斯（Andreas Agus）指出，當地居通常會打撈河裡的魚來吃。

Ecoton也呼籲民眾使用可重複使用的布尿布，阿古斯說，「消費者必須改變他們的行為，這些商品越讓我們感到舒適，對我們的生活就越有威脅」。