天災？才自誇狂射火箭彈造雨 瀋陽竟淹成水鄉澤國

2018-08-08 19:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省瀋陽市因8月起連日高溫，當局6日曾宣布施行人造雨、發射逾100枚火箭彈、逾60道增雨火焰，促進大氣熱對流，沒想到7日暴雨成災，市中心街道被大水淹沒，網友苦笑道「天災若不夠，要用人禍補」。

綜合外媒報導，瀋陽氣象局6日宣布實施人造雨，防汛指揮部7日卻發布預警令，指出當天1小時內的瞬間強降雨的累積雨量達到41毫米，且會於2小時內再攀升40毫米，要求各單位進入「應戰狀態」因應暴雨，並即時交換城市各區的水情資訊，且向上匯報給指揮部處理。

瀋陽民眾將暴雨畫面上傳至網路，從中可見城市街道變成水鄉澤國，許多車輛均淹沒在大水之中，還有車主找不到座車心急大喊「我車呢？」網友將此歸咎於當局人造雨政策，但當地氣象局立刻出面駁斥，稱係因副熱帶高壓系統影響，遼寧全省均有強降雨出現。瀋陽氣象局工作人员聲稱，人工增雨作業並未在市區展開，部分地區旱情較嚴重，因此迎合這輪自然降雨在瀋陽康平、法庫和新民執行增雨作業，但當地水汽條件不好，效果有限。

許多中國網友知悉此事後，都感到相當不可思議，紛紛留言指出「做錯就做錯了，找啥子藉口嘛」、「保險不賠想找老子賠？門都沒有」、「氣象局該撤銷了」、「這素質，不衰退等什麼」、「永遠沒錯誤，哈哈哈哈」、「事件的背後是腐敗」、「不敢承擔責任卻教育承擔責任」。

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