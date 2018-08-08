3秒內致人於死！ 中國公安疑用雷射武器攻擊維權人士

2018-08-08 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕有夠恐怖！中國福建省維權人士范燕瓊日前到法院旁聽訪民一案庭審，在接受法庭安檢時，突然感覺3公尺外有人用不明物體來攻擊她，瞬間感到頭部、胸部、脊柱與全身劇痛，還有嘔吐的症狀，隨後她就被送往醫治療。范燕瓊返家後上網查詢，發現自己可能是遭到「遠程電擊防爆器」或「激光（雷射）槍」攻擊。

據《自由亞洲電台》報導，范燕瓊在醫院錄製約2分鐘的影片表示，7月30日她前往福州市中級法院旁聽林炳興等訪民「尋釁滋事罪」案件的二審庭審，在接受安檢時受到法警阻撓，她在現場陷入爭吵時持手機錄影，卻突然感覺離她3公尺之處，有人投射不明物體來攻擊她。

范燕瓊立刻感到頭部、胸部、脊柱與全身劇痛，還包含嘔吐的症狀，她痛到受不了倒在一旁的沙發上，沒多久就被送往醫院治療。范燕瓊指出，她後來在網路上搜尋，發現攻擊她的不明武器叫做「遠程電擊防爆器」，這種武器能在5公尺內將人擊倒、擊中要害，甚至能在3秒內致人於死。

范燕瓊的女兒則指出，母親當下感覺有5個人拿著什麼東西對她照了一下，「沒多久就覺得很不舒服」；她還透露，當時在場的一個孩童，當晚回家同樣出現頭痛、頭暈的症狀。

報導指出，雖然無法確認范燕瓊是被什麼東西給攻擊，但確實存在「激光槍」這種武器，目前配備於中國反恐武裝部隊。