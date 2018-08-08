中國ofo撤出美國達拉斯 「單車垃圾山」當離別禮

中國共享單車ofo7月撤出美國達拉斯市場，留下一份不受歡迎的「離別禮物」：數百輛黃色單車堆疊在回收場。（圖擷取自推特）

2018-08-08 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享單車ofo海外擴張失利，7月撤出美國達拉斯（Dallas）市場，卻留下一份不受歡迎的「離別禮物」：數百輛黃色單車堆疊在回收場。

美國公共廣播電台（NPR）報導，達拉斯市議會批准政府向所有營運共享單車公司投入市場的每輛車徵收新費用後，6月下旬以來，已有3家公司撤離達拉斯，總部位於北京的ofo也在7月放棄這塊市場。

但ofo離開後卻留下一大堆「垃圾」，當地民眾范德林（Robert Vandling）在CMC Recycling American經營的回收場發現數百輛黃色單車。達拉斯市長羅林斯（Mike Rawlings）也在推特轉發這張照片，並稱「太糟糕了」。

CMC的公共和投資者關係經理葛柏（Susan Gerber）在發給NPR的聲明中表示，該回收場是以廢金屬買下這些無法維修的單車。ofo則表示，他們會向2慈善機構捐贈數百輛可用的單車。據當地媒體指出，ofo在達拉斯市引進了5000輛共享單車。

另外，據《韓國先驅報》指出，知情人士週二表示，在進入南韓市場不到一年後，ofo正準備退場。該公司今年1月開始在釜山提供服務，消息人士說，ofo已讓大部分南韓的員工「暫停」工作。