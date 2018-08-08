家長請注意！ 長期盯螢幕增兒童心臟疾病風險

2018-08-08 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國心臟協會（American Heart Association，AMA）近日研究顯示，觀看螢幕時間與高膽固醇及高血壓有關，因此他們建議，兒童與青少年每天不得盯螢幕超過1至2小時。

綜合外媒報導，AMA有一專家小組，研究20年來，觀看螢幕時間與心血管疾病及中風的關係，他們表示，美國現在8至18歲的兒童及青年，估計每天花逾7小時使用智慧手機、平板電腦、電子遊戲及電視等屏幕娛樂設備。

研究也指出，現在兒童久坐時，花在看電視的時間雖減少，但只是改用其他便攜式屏幕設備，年輕人的活動量並沒有增加。

對此，該協會發言人兼兒童心臟病專家丹尼爾斯（Stephen Daniels）說：「觀看螢幕的時間與超重、肥胖、高膽固醇和高血壓有關，一旦這些風險因素，如肥胖症在兒童時期出現，它們往往會持續到成年。」

「孩子們仍是坐著。」美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，AAP）傳播與媒體委員會主席希爾（David Hill）解釋，被動觀看仍是兒童的主要活動，無論是玩電子遊戲，還是筆記型電腦或桌上電腦。

他坦言，久坐的習慣與肥胖風險有關，肥胖又與心臟病有關。

而帶領AMA寫作小組的加拿大Sainte-Justine大學醫院研究中心研究員巴涅特（Tracie Barnett）補充，觀看螢幕會影響飲食習慣，因為兒童邊看螢幕邊吃飯時，容易被螢幕吸引，而沒注意自己是否已經吃飽。

此外，有證據顯示營幕會破壞睡眠品質，這也會增加肥胖的風險；理想情況是，螢幕設備不應設置在睡房內。