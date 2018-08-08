餐廳哺乳被嗆「遮起來」 她神招反擊讓10萬網友讚爆

2018-08-08 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕在美國，母親在公眾場合哺乳是一件合法、很正常的事情，但一名來自德州的媽媽梅蘭妮（Melanie Dudley）日前在餐廳裡餵4個月大的嬰兒喝母乳時，卻遭一名男子要求「把胸部遮起來」。梅蘭妮當下並未和對方爭吵，反而把衣物蓋在臉上，藉此諷刺對方無禮的言論，此舉也被讓10萬名網友大讚。

綜合媒體報導，梅蘭妮上月和老公帶著3名小孩到墨西哥度假，由於當時4個月大的寶寶肚子餓，她便在露天餐廳哺乳，沒想到當她在餵母乳時，旁邊一名男子上前要求她把胸部「遮起來」。梅蘭妮認為哺乳沒有犯法、也想讓大家知道餵奶的重要性，並沒有當場和對方爭吵，反而是把衣物蓋在自己臉上，藉此諷刺男子的舉動，也順便表達「無言的抗議」。

梅蘭妮家人的好友卡洛（Carol Lockwood）事後把照片分享到臉書並表示，「好友的媳婦在餵奶時被告知要遮起來，所以她真的做到了！我從來沒見過她，但我認為她很棒。照片已獲得同意，請分享，我設成公開了，我受夠那些羞辱餵奶母親的人了。」

卡洛也強調，梅蘭妮的舉動絕對不是發生在穆斯林國家，或是故意不遵守那些傳統。這張照片吸引近20萬人分享與10萬人按讚，許多人也留言「哺乳是很自然的事情」、「媽媽有哺乳的權利」、「支持這名媽媽!」，但也有人說「很抱歉我不想在餐廳看到胸部」。