透支！僅花7個月 人類用光今年地球自然資源...

研究顯示，今年的「生態負債日」落在8月1日。（路透）

2018-08-08 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕北半球多處地區今夏受到猛烈熱浪侵襲，就連北極圈都測得32度溫度，再度喚起各界對全球暖化問題的重視。有研究指出，目前除了得面對暖化問題外，還有自然資源耗竭的危機，截至8月1日止，人類已經將一整年的自然資源預算消耗殆盡。

根據《商業內幕》報導，匯豐銀行（HSBC）引述「生態足跡網絡」（GFN）報告指出，今年的「生態負債日」落在8月1日，也就是說，人類僅用7個月就花光了一整年的自然資源預算，且以目前的情況來看，無論是政府還是企業，都還沒準備好應對全球暖化與自然資源消耗等問題。

報告中的生態足跡是綜合糧食、森林、海洋以及人類對環境產生的影響而成。匯豐分析師表示，「以我們的觀點來看，這項研究結果顯示出許多企業和政府還沒有準備好迎接氣候變化所帶來的衝擊，也沒有充分利用自然資源。」

報導中指出，自GFN提出「生態負債日」的概念後，每年「生態負債日」的日期呈現穩定提早的趨勢，1970年，人類的負債日落在12月29日，幾乎沒有超支，如今卻來到8月1日。

HSBC也警告氣溫升高所帶來的極端事件，包括斯堪地那維亞的森林大火，以及世界多處打破高溫紀錄等，「科學家的普遍共識是，氣候變化使得這些事件發生的頻率越來越高，也越來越嚴重。」