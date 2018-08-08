加州史上最大野火 料9月初才能撲滅

加州近日受史上最大野火侵襲，居民們紛紛捲起袖管協助消防人員切割火線，希望能保家園平安。（法新社）

2018-08-08 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕加州北部門多西諾國家森林（Mendocino National Forest）鄰近地區發生多起野火，當地2起大火近日形成「複合大火」，焚燒面積達加州史上最廣，消防部門7日表示，原預期在8月底撲滅火勢，但由於火勢過於猛烈，頻頻跨越消防員切斷的火線，恐怕要等到9月初才能完全撲滅這場大火。

綜合外媒報導，美國加州林業與消防部（Department of Forestry and Fire Protection）週二表示，目前州內共有18個主要火場，其中以「門多西諾複合大火」（Mendocino Complex fire）火勢最為猛烈，火場面積逾11萬4850公頃，將近整個洛杉磯市大小。

據統計，門多西諾複合大火目前僅約34%火勢受到控制，現已造成2人死亡，至少75棟建物燒毀，當局更撤離數千名居民。加州消防局指出，這次火勢擴展速度異於往常地快，部分火場現場風速超過每小時40公里，並出現「飛火」的狀況，火焰越過消防人員事前切斷的火線並持續燃燒，迫使消防人員後撤。

消防部門指出，大火目前正跨越茂密森林，由於當地缺乏道路或大型屏障可供消防人員設立地形阻礙切斷火線，消防員轉而尋找小溪等天然屏障，期望能有效防止火勢蔓延。據悉，加州當局目前已出動約1萬4千名消防人員，對境內18個火場進行滅火任務。