朝鮮文明先於黃河？韓學者稱：與兩河、埃及並列三大古文明

有韓學者認為，西方文明起源的美索不達米亞文明、埃及文明，與之相抗衡的東方文明不是黃河文明（3700年前），而應當是古朝鮮文明。圖為韓國國寶金銅彌勒半跏思惟像。（歐新社）

2018-08-08 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕韓國社會史學者、首爾大名譽教授慎鏞廈近日出版了新書《古朝鮮文明的社會史》，是其古朝鮮研究三部曲的最後一部，他稱：「5000年前出現的古朝鮮文明，是繼美索不達米亞文明（5500年前）和埃及文明（5100年前），是世界第三大古代文明。」

據《朝鮮日報》報導，韓國學者慎鏞廈自2000年以來一直研究古朝鮮歷史，出版了《古朝鮮文明的社會史》，與2010年的《古朝鮮國家形成的社會史》、2017年的《韓國民族起源與形成研究》，形成了古朝鮮研究三部曲，對此多年來投入心血將其研究集結成冊，慎鏞廈指出，是為了「重新探索被遺忘的古朝鮮文明，努力確立人類文明史的新範式。」

據慎鏞廈的研究，古朝鮮文明起源於公元前30世紀，位於大同江流域和遼東地區。冰河時期結束之後，約1萬2000年前，處於北緯40度以下的古朝鮮半島成功栽培稻類、豆類，成為世界最早的農耕文化。

慎鏞廈聲稱，5000年前，朝鮮民族融合，成立了以青銅器文化為基礎的古朝鮮部落，對外擴張，成立了覆蓋朝鮮半島、滿洲、沿海州的古代聯邦國家，慎鏞廈表示：「韓民族的先民處於古朝鮮的中心地區，而挹婁、匈奴、突厥、蒙古等游牧民族則在周圍。」

慎鏞廈指出，古朝鮮人們馴養野馬，騎馬文化得到發展，同時也出現了古朝鮮語，是烏拉爾-阿爾泰語系中歷史最久的語言；慎鏞廈強調：「被認為是西方文明起源的美索不達米亞文明、埃及文明，與之相抗衡的東方文明不是黃河文明（3700年前），而應當是古朝鮮文明。」

慎鏞廈提出的多個主張當中最具爭議的是，他認為古朝鮮文明對中國古代文明誕生發揮了影響，這挑戰了以往學界的認知，慎鏞廈表示：「此次研究世運用了年鑑學派（Annales school）的方法論，這對持續時間較長的古代社會和文明研究非常有效。」