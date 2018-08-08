中國高考驚爆答案卷調包 考生控：那不是我寫的！

2018-08-08 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日有家長控訴，河南省高考出現考生答案卷疑似被塗改調包，懷疑工作人員涉嫌舞弊憤而舉報。河南省教育廳回應，紀律檢查機關已介入調查，若有結果會及時公布。

綜合媒體報導，數名個別來自鄭州、洛陽、周口與商丘等市的考生，因高考成績不佳，分數與二度模擬作答時，幾乎差了一倍以上，沮喪不已，家長們透過關係取得答案卷，經比對後發現，考生姓名、准考證號碼疑有被竄改的痕跡，試卷上的二維條碼、筆跡粗細似乎也不一致，其中一名考生還直言「那不是自己的東西」，家長們氣得向紀律檢查機關實名舉報「河南省高考招生辦公室相關負責人濫用職權、組織考試作弊、內外勾結」。

報導指出，蘇姓家長表示，就讀名校的女兒，考完試後曾算出成績應落在627分，但實際上僅拿到335分，不只他們訝異，「老師吃驚地手機都掉了」。後來蘇先生取得部分試卷作答內容，拍下傳給女兒看，卻獲得准考證號碼「不是她寫的」的回應，甚至連作文題目《不負時光，不負年少─致2035的你們》疑似也被換成《富強中國，不負年少》。

報導提到，盧姓家長指出，女兒平時成績應能考出550分，但最後只考了243分，女兒也很納悶，大家想說是不小心塗錯，但「不可能門門都塗錯吧」，遂帶她去查詢試卷內容，沒想到卻發現，數學、英語與理綜考卷上的准考證號碼，長得都不一樣，且名字中的「淇」變成「琪」，條碼上的數字也以黑筆塗改、筆跡粗細不同等。

報導提及，此事逼得河南省教育廳不得不出面回應，強調「紀檢監察部門正在依法依規進行調查。調查結果將及時向社會公布」。家長們也稱，已將證據提交紀檢監察部門，進行筆跡鑑定。