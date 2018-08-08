西班牙戰機執行北約巡邏任務 卻在愛俄邊界誤射飛彈...

西班牙空軍的「颱風戰鬥機」週二在愛沙尼亞南部誤射一枚中程空對空飛彈。圖為「颱風戰鬥機」英國同型機，示意圖。（法新社）

2018-08-08 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙空軍的「颱風戰鬥機」週二在波羅的海進行北約（NATO）防空巡邏警戒任務時，在愛沙尼亞南部演練區誤射一枚中程空對空飛彈，所幸此誤射事件沒有造成人員傷亡。

綜合外媒報導，愛沙尼亞軍方表示，西班牙的颱風戰鬥機在愛沙尼亞南部誤射一枚AMRAAM型空對空飛彈，而該枚飛彈可裝載重達10公斤的炸藥，最後定位位置在愛沙尼亞鄰近俄羅斯的大城塔爾圖（Tartu）北邊約40公里處，雖然該飛彈有內建自我摧毀功能，不過愛沙尼亞軍方僅表示，該枚飛彈可能已落地，但目前飛彈位置與具體情況不明。

愛沙尼亞總理拉塔斯（Juri Ratas）也在臉書表示：「謝天謝地沒有人員傷亡」，並稱此次事件「極度讓人遺憾」，而愛沙尼亞軍方將與盟友（西班牙）合作，釐清事件全貌，並確保類似事件不再發生。

西班牙國防部週二也對此發出聲明，表示已開始著手調查此事件，而且這枚空對空飛彈沒有造成任何傷亡或是擊中任何飛機，該架颱風戰鬥機也在誤射後緊急返回立陶宛北部的希奧利艾（Siauliai）空軍基地，未來將持續調查此事。