10年前京奧象徵中國新時代 外媒嘆：是起點也是終點

北京奧運至今已過10年，當時外界期待京奧是中國新的開始，但外媒分析，10年後回首，當時是起點，卻也是終點。圖為北京奧運當年的宣傳看板。（法新社）

2018-08-08 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕北京奧運至今已過10年，當時外界期待京奧是中國新的開始，政治更開放、人民更自由。外媒分析，10年後回首，當時是起點，卻也是終點。

《德國之聲》報導，08年北京奧運前夕的中國，有許多網站解禁、官方劃出人民抗議區、外媒可以自由採訪，一切似乎朝向新時代邁進。然而奧運結束後，更多的網站被限制，2017年Facebook、Google、YouTube、Twitter、Wikipedia都被封鎖，領導人的活動成為中國媒體版面重點，監控異議人士、打壓公民社會漸劇。報導稱，中國問題專家感嘆「中國並不是需要時間走向自由化，而是根本沒有朝著自由化的方向在走」。

報導分析，評論家長平認為，08年也是中國夢的造勢元年，在那之前中國或明或暗地向人民承諾民主、人權，但08年後變成世界走向中國，國際要與中國接軌。另有中國問題專家指出，奧運前中國有自卑心理，奧運後則變成過度自信。

報導感嘆，中國經濟發展強勢，但打壓異議、收緊言論自由，「一個對外如此自信、驕傲的中國，為何這樣擔憂、害怕自己的國民呢？」