斥日本女店員不會說中國話 強國女再拍片嗆網友...

日前一名中國女遊客到日本旅遊時，逼問7-11超商女店員「中國話為什麼不會」，影片上傳後引起各國網友撻伐。（圖擷取自微博）

2018-08-08 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名中國女遊客到日本旅遊時，逼問7-11超商女店員「中國話為什麼不會」，影片上傳後引起各國網友撻伐。該中國女子表示，她與便利商店女店員是好友，影片是拍好玩的，「你們可以安息了」。但中國網友仍不留情面痛批，「有毛病吧，這有什麼好玩的」、「這智商把臉丟到國外了」。

原本影片上傳至抖音，一名中國人拿著手機拍攝日本某7-11超商內部，並說「來問一下日本店裡面的小妹妹」，接著鏡頭轉向笑臉迎人的女店員，向對方說中文「飲料」，店員眉頭一皺，似乎不了解對方意思，以日文答覆「不好意思，我不知道」，不料中國女遊客竟回她「中國話為什麼不會？」

有中國網友補充說明，指該女網友「楠楠」在抖音上傳最新影片澄清，自稱與超商女店員認識，她與女店員、外甥女3人一起拍攝跳舞的影片。楠楠說，「不知道你們是否記得便利商店那個影片，這個女孩是我朋友，跟她一起跳舞的人是我外甥女，你們（網友）可以安息了」。

還有網友留言說，「親眼見證一項網路暴力的誕生，我努力幫別人澄清過，但是奈何沒有權力，趕在新浪視頻評論少的時候​​發澄清言論全部被刪。原拍攝者和營業員是朋友同居關係，類似的影片抖音成千上萬，但是因為這個影片的特殊點『中日』導致被無良媒體利用。」

但也有中國網友痛批，「你和店員是好朋友，店員未必有你這個好朋友」、「如果是故意的，性質更惡劣了」、「這智商把臉丟到國外了」、「這種玩笑還是少開好」、「哪裡好玩了，垃圾」、「店員應該報警，讓警察處理無理取鬧」、「有毛病吧，這有什麼好玩的」、「有點丟人」、「中國人的悲哀」、「少開這種玩笑，會造成不良引導」、「想紅想瘋了吧」。

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