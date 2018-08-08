中國回族血汗錢蓋清真寺 官方一句「非法」下令強拆...

中國寧夏同心縣韋州鎮政府日前要求，當地的韋州清真大寺「非法」需在期限內自行拆除。圖為示意圖，非韋州清真大寺外觀。（法新社）

2018-08-08 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共嚴格整治宗教，對境內穆斯林少數族裔的嚴密監控，中國寧夏同心縣韋州鎮政府日前發布限期拆遷通知書，稱當地的韋州清真大寺「非法」，要求在期限內自行拆除，逾期則會由官方強拆，此舉引發回族民眾反彈。

綜合中媒報導，同心縣韋州鎮政府聲稱，韋州清真大寺未取得鄉村建設用地規劃許可證、建築工程施工許可證，屬違建。由於清真大寺是當地回族居民集血汗錢建造，針對官方下令拆除，不少中國回族民眾強烈反彈，不少人到政府聚集，要求停止拆除的命令。

不少民眾手持「堅持宗教中國化方向，堅持做到宗教與社會主義相適應」等布條，也有回族民眾在社群網路發文，強調清真寺已建成，絕不希望看到清真寺被拆除，並強調「韋州清真大寺的拆除通知是真主對他們的一個考驗。」

中國回族詩人安然也痛批，「整個工程從策劃到建設，沒花政府一分錢，建之前沒說是非法，當地官員甚至來參加了開工儀式；建設中沒說非法，剛建完便說非法，他們知道這是老百姓一億元的血汗錢嗎？」

根據《美國之音》報導，幾年前中國政府已經在新疆拆除了數千座清真寺，有的一夜之間被夷為平地。過去1年多來，多達近百萬維吾爾人，據報被關進等同於監獄的教育轉化營。