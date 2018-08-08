香港史上最貴！港鐵沙中線弊端連連 施工團隊整批撤換

港鐵沙中線紅磡站連番爆弊，整個施工團隊都被撤換，5高層下台。（圖擷取自網路維基百科）

2018-08-08 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港重要工程的港鐵沙中線連續被爆工程弊端重重，包括紅磡站月台擴建工程涉剪鋼筋造假、擅改工程圖、逾2000螺絲帽消失（約9%）、甚至提交到香港政府的報告都「集體造假」，昨天，港鐵董事局召開特別會議，包括行政總裁梁國權等5高層全部下台負責，警方也介入調查。

綜合港媒報導，港鐵人事大地震，包括行政總裁梁國權宣布提早退休，工程總監黃唯銘和另外三名負責沙中線工程的總經理均已請辭；港府將委任數名資深工程管理人員組成顧問團，協助港鐵加強沙中線項目的工程管理。

據報導，港鐵沙中線是香港鐵路公司興建，從沙田到中環線，全程計劃17公里，有10個車站，其中5個新建車站、5個由舊車站擴建或改造而成，紅磡站、土瓜灣站、會展站3個車站被爆出弊端，其中最嚴重的是紅磡站，由舊站改建，卻被媒體連番揭弊，不止是鋼筋遭到剪短、滲水、逾2000螺絲帽不見了，影響到工程安全，在繳交給港府的報告中，更是假話連連，才導致最後整個施工團隊被「連根拔起」。

港鐵沙中線被稱為香港史上最昂貴鐵路，總造價逾900億港元（約3330億台幣），每公里約57億港元（約211億台幣），預定2019及2021年通車，如今連番出包，施工團隊遭撤換，可能工程將再延後。