恐危害大腦！美研究：食用益生菌小心D乳酸中毒

2018-08-08 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州奧古斯塔大學（Augusta University）發布最新研究，他們主張益生菌應該被歸類為藥物，不單純是無害的保健食品，它們恐引發D-乳酸中毒，干擾大腦且影響思考能力；研究發布在《臨床與轉化胃病學》（CTG）期刊。

奧古斯塔大學科學團隊指出，保健食品益生菌中的菌種，主要是乳酸桿菌與比菲德氏菌，能在胃酸中生存並進入腸道，實驗招募30名志願者，有22人自述至少食用過1種益生菌產品，且出現大腦混亂、注意力難以集中，還附帶有脹氣等不良反應。

科學團隊指出，在食用益生菌的志願者小腸內，發現有大量的細菌繁殖，「它們不應該在那裡發揮作用」，而食物中的醣類經由細菌發酵，會產生氫氣與甲烷進而導致脹氣，有些志願者血液中的D-乳酸含量是正常血液中的2倍至3倍，造成D-乳酸中毒，模糊大腦的思考與認知能力。

研究作者羅（Satish Rao）博士提到，出現症狀的志願者停用益生菌，改服用殺菌的抗生素後，「大腦模糊」的症狀消失，療程結束時75%的患者表示所有症狀有所改善。

之所以會把矛頭指向益生菌，係因志願者們均接受胃腸道檢查、運動試驗，藉此排除症狀發生的其他可能性，但還需要更多研究確定食用過多益生菌會產生哪些不良影響。

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《臨床與轉化胃病學》期刊