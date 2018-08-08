吃蟋蟀好處多多！ 美研究：能增好菌、少發炎

科學團隊發現志願者他們吃下蟋蟀後，與腸道健康相關的代謝酵素提升、腸道益菌豐富程度增加，會引發憂鬱症與癌症的腫瘤壞死因子-α濃度減少。（彭博）

2018-08-08 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）發布最新研究指出，蟋蟀除了高蛋白質外，也含有纖維質與幾丁質，能夠增加腸內好菌，並減少體內發炎現象，研究發布在《科學報告》（Scientific Reports）期刊。

威斯康辛大學麥迪遜分校招募20名18歲至48歲的志願者，進行為期6週的早餐試驗，在頭2週以蟋蟀粉做成的鬆餅與奶昔當早餐，接下來2週的間隔期讓志願者採用平時的飲食習慣，最後2週吃不含有蟋蟀的早餐，並於實驗3個階段中的相同時間點，採集參與者的血液、糞便樣本。

科學團隊分析志願者血液中的血糖、酵素與腫瘤壞死因子-α（TNF-α）濃度，並觀察糞便樣本中的微生物群體與發炎性化學物質，發現志願者吃下蟋蟀後，與腸道健康相關的代謝酵素提升、腸道益菌豐富程度增加，會引發憂鬱症與癌症的腫瘤壞死因子-α濃度減少。

研究作者斯杜爾（Valerie Stull）博士指出，蟋蟀是蛋白質、維生素、礦物質和健康脂肪的良好來源，也具有纖維質與幾丁質，目前需要透過更多研究，來確定哪些蟋蟀中的特定成分更有益健康，「我們發現蟋蟀有除了營養以外的好處」。

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《科學報告》期刊