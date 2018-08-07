達文西《救世主》 牛津學者：主畫家其實是他！

有牛津學者指出，《救世主》的主畫家不是達文西，而是他的助手盧伊尼。（美聯社）

2018-08-07 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕有牛津學者指出，拍賣史上最高價的藝術品《救世主》（Salvator Mundi），主畫家不是文藝復興藝術巨匠達文西（Leonardo da Vinci），而是他的助手盧伊尼（Bernardino Luini）。

《衛報》報導，名畫《救世主》去年11月在紐約以4.5億美元（約137億新台幣）落槌，在2011年確認是達文西現少於20幅存真跡之一後，已被專家質疑，認為這可能是達文西工作室創作出「高品質產品」，或是達文西後來追隨者的作品。

英國牛津大學沃弗森學院（Wolfson College）藝術史學家蘭德魯斯（Matthew Landrus）近日指出，這幅畫大部分都是由達文西的工作室助手盧伊尼所繪製，「這是一幅盧伊尼的畫」。他的作品一般賣不到100萬英鎊（約4000萬新台幣）。

蘭德魯斯說，查看過各個版本達文西學生的作品後，可以看出盧伊尼的繪畫手法就像在《救世主》看到的那樣。他說，這幅畫只有5至20%是達文西畫的，盧伊尼才是「主要畫家」。

《救世主》已由阿拉伯聯合大公國旅遊及文化部標下，計劃於今年9月開始在阿布達比羅浮宮（Louvre Abu Dhabi）展出。