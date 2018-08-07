「天空的不夜城」日本第一高 24米城郭燈籠風華再現

點亮燈籠時的巨大城郭燈籠絢麗非凡。（圖取自「天空的不夜城」官網）

2018-08-07 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本秋田縣的能代七夕活動「天空的不夜城」自2013年復辦，今年是第6年，以精湛技法製作的兩座巨大城郭燈籠，分別高24.1公尺、17.6公尺，堪稱祭典活動最大亮點。

綜合外媒報導，日本東北地區每年8月都會舉辦祭典。除了最為知名的三大祭典外（青森睡魔祭、秋田竿燈祭、仙台七夕祭），能代地區的「天空的不夜城」活動也邁入第6年。

能代地方舉辦傳統的夏季七夕活動已有100多年的歷史，據傳當時會拉著上頭冠有巨大鯱的城郭型燈籠，在街道上四處遊行。

城郭型的燈籠在秋田能代最早記載在天保年間（1830年～1844年），有人做出模仿名古屋城外型的城郭燈籠而大獲好評。隨後每年愈做愈高，最高曾有17.6公尺的記錄。但隨著時代電氣化後，因為電線桿的關係，最高只停在7~8公尺。直到2013年開始，電線地下化完成後，巨大的城郭型燈籠才重新復活。

燈籠製作方式是以木頭和鐵絲塑形後，再貼上紙張，還參考了明治時代拍攝的巨大燈籠照片。2013年首先重現了17.6公尺的大型燈籠，取名為「嘉六」。2014年更製作出高達24.1公尺，日本最高的大型燈籠「愛季」。

「天空的不夜城」祭典活動在4日結束，而三大祭典活動會陸續在8月8日告一段落，最終在8月25日將在秋田縣大仙市，舉辦日本規模最大的花火表演大賽。

日本秋田縣的能代七夕活動「天空的不夜城」已於4日在能代市中心舉行。（圖取自「天空的不夜城」官網）

能代地方舉辦傳統的夏季七夕活動已有100多年的歷史，據傳當時會拉著上頭冠有巨大鯱的城郭型燈籠，在街道上四處遊行。（圖取自「天空的不夜城」官網）