遭威脅「我要強姦妳」！女電競選手打怪 還要力抗性別歧視

2018-08-07 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕哈維（Stephanie Harvey）是來自加拿大的電競選手兼遊戲開發人員，她的暱稱哈維小姐（missharvey）在網路上廣為人知。英國籍的利維坦（Leahviathan）則是亞馬遜旗下Twitch.tv直播網站的當紅遊戲實況主，擁有將近15萬名粉絲。兩人最近接受採訪時，透露了女性在遊戲產業上面臨的困境。

哈維與利維坦接受《BBC》採訪時談到，經常會有人說，利維坦並非因為遊戲打得好才會代言遊戲，完全只是因為她的身分是女性，她才能接到這些代言。而哈維也曾後悔自己暱稱取名為哈維「小姐」，這等於把自己和女性身分聯繫在一起，她希望玩家們將她當作普通玩家看待，而非「女玩家」。「你從來不會聽見有人特別強調『男性玩家』」，哈維說。

有一次利維坦代言了一款不受歡迎的遊戲，竟被觀眾留言「得癌症去死吧」、「我要強姦妳」等不堪入耳的言論。儘管利維坦開朗地說，「我知道這些人只是說說而已，現實生活中我會盡量不讓他們的言論煩擾到自己。」不過，利維坦和哈維也坦承，這些網路上傷人的言論，難免還是會影響到自己，她們只能讓自己避免被這些言論過度影響。

儘管身為女玩家在現實上有著艱困嚴酷的挑戰，在最近活動中還是越來越容易見到女性玩家。哈維樂觀地說，「現在遊戲中有女生參賽已經不是新鮮事了，我認為這是好事……相互之間的對立將越來越少，玩家也會更加團結。」

利維坦也表達了自己的立場：「我不希望女性玩家看起來像稀有動物，我只希望有一個公平的競爭環境，以及同等的尊重。我不想獲得特殊對待，也不希望有公司只因為我是女性而僱用我。我只想做一個普通的玩家，也希望女性是因為自身優點而得到認可，而非性別。」